Volotea: prezzi ancora sostenuti per tutto il 2023

09:21

Dollaro forte e caro fuel: sono questi i due elementi che portano Volotea a prevedere prezzi superiori ai livelli pre-pandemia ancora per tutto il prossimo anno.

Come riporta preferente.com, in media i prezzi saranno del 10% superiori rispetto a quelli di tre anni fa. A confermalo è il direttore finanziario del vettore, Stephen Rapp. L'aumento a doppia cifra significa che nel 2023 i prezzi si manterranno su un livello superiore rispetto a quelli di quest'anno.



Visto l'incremento delle tariffe la compagnia si attende anche un aumento del fatturato: per il 2023 la stima è di 10,5 milioni di viaggiatori per ricavi compresi tra 700 e 720 milioni di euro.