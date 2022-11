10:11

Per la privatizzazione di Ita Airways si riparte (quasi) da zero. Il Governo ha deciso di scendere in campo direttamente nel processo di vendita e il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha immediatamente preso in carico il dossier adottando da subito due provvedimenti che segnano un cambio di passo rispetto all’esecutivo di Draghi.

La prima mossa è stata quella di chiudere la partita della trattativa in esclusiva con Certares, scaduta il 31 ottobre, riaprendo di fatto la possibilità per Msc e Lufthansa di tornare alla carica; la seconda è stata la richiesta di inserire tra i punti all’ordine del giorno nell’assemblea dell’8 novembre la revoca del mandato al presidente Alfredo Altavilla, al quale erano già state tolte le deleghe.



Lufthansa riapre

La decisione ha provocato immediatamente le prime reazioni da parte del gruppo tedesco, che nelle scorse settimane per bocca del suo ceo Carsten Spohr aveva più volte ribadito di essere pronta a riprendere il dialogo. Concetto che in una nota diramata ieri è stato confermato da un portavoce della compagnia: “Stiamo monitorando il processo di vendita di Ita. Rimaniamo inoltre interessati a una vera e propria privatizzazione della compagnia aerea". Bocche cucite invece in casa dell’alleato, il gruppo Msc, che comunque aveva spiegato che l’interesse per la compagnia non è mai venuto meno e che il progetto sarebbe il migliore per lo sviluppo del vettore e delle sinergie che si potrebbero creare.



La reazione franco olandese

Di tono diverso invece la reazione di Air France-Klm: il gruppo franco-olandese ha spiegato a Bloomberg di avere preso atto della decisione del Governo italiano e di essere adesso in attesa di ulteriori informazioni e che sta riesaminando le sue opzioni riguardo al mercato aereo italiano.



La situazione è ora destinata a ulteriori sviluppi già nei prossimi giorni in particolare per capire se Msc e Lufthansa entreranno nuovamente nella partita in maniera ufficiale. Quello che è certo è che i tempi della privatizzazione sembrano destinati ad allungarsi ulteriormente.