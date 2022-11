Finnair compie 99 anni: le tappe e i primati della sua lunga storia

18:03

Quasi un secolo di storia per Finnair. Il primo novembre scorso la compagnia aerea ha spento 99 candeline, diventando così il sesto vettore più ‘anziano’ al mondo.

Tutto ha avuto inizio nel 1923, quando l’azienda ha fatto il suo debutto nei cieli con il nome di Aero.



Nel suo primo anno di attività la compagnia aerea ha trasportato solo 269 passeggeri, numeri distanti da quelli attuali. Ma il mercato era diverso e i passi da fare ancora tanti.



Tanti i primati messi a segno dall’aerolinea nel corso dei decenni successivi. Come si legge su Travel Mole, Finnair è stata infatti la prima compagnia aerea di piccole dimensioni a entrare nel mercato dei jet, nel 1960; e la prima a utilizzare gli A350-900 in Europa.



Ora il mirino è puntato al 2023, anno in cui il vettore taglierà il traguardo dei 100 anni.