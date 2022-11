Ita Airways lancia 'Voglia di volare', il corso per superare le proprie paure

21:00

Si chiama ‘Voglia di volare’ il corso di due giorni organizzato da Ita Airways con l’obiettivo di aiutare le persone a riscoprire il piacere di volare superando le loro paure.

Oltre che a Roma, il corso si terrà anche a Milano; le prossime date in programma saranno il 15-16 novembre e 13-14 dicembre al Flight Center di Ita Airways a Fiumicino e il 29-30 novembre a Linate.



‘Voglia di Volare’ è rivolto non solo a chi non ha mai volato, ma anche ai viaggiatori occasionali o abituali per i quali volare ha sempre comportato qualche pensiero. Nella due giorni i partecipanti potranno approfondire le tematiche psicologiche, incontrare un comandante di Ita Airways per approfondire le tematiche aeronautiche, sperimentare il simulatore di volo, effettuare un volo accompagnati dallo staff della compagnia e beneficiare di un anno di assistenza post-corso su tutti i voli Ita Airways.