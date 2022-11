Austrian aggiunge sette destinazioni per la summer 2023, c'è anche il volo su Palermo

16:17

Un’estate ricca di soddisfazioni seguita da una programmazione invernale che, a livello di prenotazioni, si sta rivelando positiva e ora una summer 2023 che porterà sette nuove destinazioni. E’ il percorso portato avanti da Austrian Airlines, che ha alzato il velo sulla prossima programmazione estiva.

Il network sarà composto da 120 destinazioni in totale, 43 delle quali nei Paesi del Mediterraneo, con oltre 1.270 voli alla settimana dall’hub di Vienna. Tra le novità ci sarà il ritorno del volo su Palermo e su Vilnius insieme alle new entry assolute della programmazione, Porto, Marsiglia, Billund e Tivat. Anche il lungo raggio vedrà un importante ritorno, ovvero il collegamento su Los Angeles.



"Abbiamo approfittato della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo – ha commentato il ceo Michael Trestl -. Con tutta la determinazione, stiamo espandendo significativamente il nostro traffico point-to-point nell'estate 2023, sottolineando ancora una volta la nostra posizione di chiaro numero 1 in Austria”.