Flixbus: domanda in ripresa, estate italiana con 3,3 milioni di pax

13:20

Un totale di 34 milioni di passeggeri in tutti e 39 Paesi in cui opera, tra cui 3,3 sul mercato italiano. E’ questo il bilancio dell’alta stagione di Flixbus che certifica il ritorno alla piena operatività della compagnia di trasporto su gomma low cost.

“Dopo oltre due anni di sofferenza per il trasporto in autobus, cogliamo, con cauta fiducia, i segnali di ripresa che arrivano da questa alta stagione – sottolinea Andrea Incondi, managing director per l’Italia -. I dati attestano l’esistenza, in Italia, di una forte domanda di soluzioni di viaggio su gomma, riconfermando l’importanza strategica che questo comparto continua a rivestire per chi vive in zone a rischio di isolamento, poco collegate dalle reti tradizionali”.



Per quanto riguarda la Penisola, l’andamento estivo ha contribuito anche al sostegno dell’incoming nel nostro Paese con Roma, Milano e Torino che risultano tra le destinazioni più gettonate a livello mondiale.