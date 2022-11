Air France-Klm restituisce un miliardo allo Stato come parte del maxi prestito governativo

09:43

Ammonta a un miliardo di euro la cifra che il gruppo Air France-Klm ha deciso di restituire allo Stato come parte del prestito governativo in occasione della pandemia. Si tratta di una seconda tranche (lo scorso anno c’era stata la restituzione di mezzo miliardo), versata però in anticipo rispetto alle tempistiche fissate.

La decisione è stata presa in seguito agli ottimi risultati economici fatti registrare nel primo semestre di gestione: “In questo contesto favorevole, Air France-Klm ha raggiunto un accordo con lo Stato francese e il sindacato di nove banche partecipanti al PGE per procedere al rimborso anticipato di 1 miliardo di euro dei 3,5 miliardi di euro in circolazione. Tale importo include 800 milioni di euro per il regolamento della tranche con scadenza il 6 maggio 2023 e 200 milioni di euro della tranche con scadenza il 6 maggio 2024”.



Le prossime due scadenze per la cifra ancora mancante sono ora per maggio 2024 e maggio 2025.