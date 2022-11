13:06

Trentanove aeromobili di nuova generazione entro il prossimo anno. Nonostante le turbolenze ai vertici, Ita Airways guarda avanti confermando gli impegni di crescita previsti per il 2023.

La compagnia aerea ha in programma un deciso rafforzamento della flotta, attraverso l’inserimento di 9 wide body (A330-900) e 30 narrow body, che andranno a sostituire gli aerei di precedente generazione.



Le rotte

Lo sviluppo della flotta determinerà, unitamente alla riduzione delle emissioni, un incremento pari al 73% rispetto al 2022 della capacità in termini di posti offerti sull’intero network. In particolare, le rotte di lungo raggio registreranno un +107%.



Per il 2023 il vettore prevede infatti le aperture di nuove destinazioni intercontinentali con voli diretti operati da Roma Fiumicino verso San Francisco e Washington, a partire dalla stagione estiva; e verso Rio de Janeiro dal prossimo novembre, oltre alla conferma di tutti i collegamenti di lungo raggio già lanciati nel 2022.



L’ingresso degli A321Neo, invece, supporterà l’apertura di nuove destinazioni nel Medio Oriente: si tratta di Riyadh, Jeddah e Kuwait City.