Voli Italia-Asia: Malpensa supera Fiumicino, ma i numeri restano bassi

12:11

Storico sorpasso di Malpensa su Fiumicino nelle rotte tra l’Italia e l’Estremo Oriente. Ma i numeri rimangono ancora lontanissimi rispetto al 2019, un decimo rispetto al traffico pre pandemia.

L’inverno sta portando qualche segnale incoraggiante rispetto ai collegamenti ambiti su Paesi del calibro di Cina, Giappone e Taiwan, ma servirà ancora molto tempo per tornare a ristabilire flussi fondamentali per l’economia del turismo e dell’Italia in generale. Gli ultimi dati disponibili parlano di 245mila posti in vendita nell’anno in corso da Mxp contro i 225mila di Fiumicino, secondo quanto riportato da Corriere.it.



Tre anni fa, tuttavia, i due scali insieme potevano contare su un traffico intorno ai 5 milioni di passeggeri in entrata e uscita, un abisso rispetto ai dati di oggi, che sono sostenuti, per quanto riguarda l’hub lombardo, dai voli di Singapore Airlines, Air China, Neos e Cathay oltre alla novità di Eva Air.