Vueling, nuova strategia per controllare l’overbooking

12:31

La forte ripresa della domanda ha portato con sé un improvviso aumento dell'occupazione sui voli delle principali compagnie aeree europee , portando con sè svariati casi di overbooking.

Con l'obiettivo di minimizzarne l’impatto, Vueling ha adottato la strategia che consiste nel premiare i viaggiatori che si offrono volontari per essere spostati su altri voli qualora quello prenotato risultasse in overbooking.



Come riporta Preferente, la compagnia aerea del Gruppo Iag offre loro questa opzione via mail in cambio di uno sconto di 250 euro a persona da utilizzare nelle prenotazioni future.



Il cliente che si offre volontario riceverà via e-mail le alternative di volo disponibili. Nonostante ne selezioni uno, dovrà recarsi al gate di imbarco il giorno e l'ora del volo originale. Una volta lì, si verrà informati se sarà possibile imbarcarsi o se si verrà trasferiti su un altro volo. Nel qual caso si riceverà il credito di 250 euro.