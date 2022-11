Ita Airways, via alle vendite dei voli stagionali per l’estate 2023

12:58

Ita Airways mette in vendita da oggi i biglietti per i voli stagionali della prossima estate. I biglietti sono disponibili su tutti i canali, comprese le agenzie di viaggi.

Diverse le nuove destinazioni che entrano nel network per la summer 2023, andando ad aumentare i voli su Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate.



Nel periodo di picco della prossima stagione calda, in particolare, la compagnia volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; a questi collegamenti si aggiungono quelli in partenza da Roma Fiumicino verso Spalato e Cefalonia.



"Continua così lo sviluppo del network internazionale e nazionale di Ita Airways - riporta una nota del vettore - con nuove destinazioni estive per soddisfare le esigenze dei vacanzieri italiani, offrendo loro le mete del turismo mediterraneo".