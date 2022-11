easyJet: “Forte domanda per l’estate 2023, dobbiamo sostenere i periodi di spalla”

14:54

La domanda di voli per la prossima estate rimane forte. Lo conferma il ceo di easyJet, Johan Lundgren (nella foto) che sottolinea però come “al di fuori dei periodi di punta, è necessario stimolare il mercato per recuperare la domanda di viaggi aerei".

Il manager del vettore sottolinea come le prenotazioni stiano mostrando una forte crescita per la primavera e l’estate 2023, mentre il calo nei mesi invernali è deciso e sarà necessario mettere in campo una manovra di scontistica per sostenere la domanda, si legge su Travelmole.



Per la prossima estate, Lundgren evidenzia come le destinazioni sun & sea budget come Turchia, Egitto e le isole greche siano le più richieste, mentre ottima è la tenuta per Natale, con un aumento dei biglietti del 18%.