Binter programma l’estate: 45 rotte verso 10 Paesi del mondo

10:41

Binter lancia la summer 2023 e mette in campo più di 45 rotte verso 10 Paesi per 650.000 posti volo, con un aumento del 12% delle operazioni rispetto alla scorsa stagione.

Nel periodo di punta dell’estate, Binter opererà fino a 220 voli settimanali al di fuori delle isole.



I portavoce della compagnia aerea hanno sottolineato che questa iniziativa fa parte degli sforzi che Binter sta compiendo per recuperare la connettività aerea nelle isole Canarie e il suo impegno per consolidare la sua offerta di voli diretti verso destinazioni nazionali e internazionali.



Il programma estivo includerà più frequenze sulle rotte per Ponta Delgada, l'isola di Sal e Minorca, nonché la continuità della nuova rotta stagionale con Fez e collegamenti diretti da Madeira a Marrakech, Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife Sur.



Le nuove frequenze sulla rotta per Ponta Delgada, inoltre, consentiranno di ampliare l'offerta di voli in codeshare con Sata verso New York-JFK, Boston e Toronto. Il vettore ha anche comunicato che sta lavorando su nuove destinazioni da aggiungere alla programmazione.