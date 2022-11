Binter mette a disposizione oltre 8.000 posti per volare alle Canarie

14:59

Sono oltre 8.400 i posti per volare verso le Canarie da Venezia, Firenze e Torino messi in vendita da Binter durante la stagione invernale da novembre a marzo. Il vettore collega il Marco Polo di Venezia e l’Amerigo Vespucci di Firenze con Gran Canaria ogni sabato tutto l’anno, mentre il volo da Torino viene operato il martedì.

La compagnia, su queste tratte, offre ai passeggeri la possibilità di viaggiare al medesimo costo in qualsiasi isola delle Canarie, con voli di collegamento senza costi aggiuntivi e, approfittando dell'elevato numero di connessioni quotidiane che agevolano i trasferimenti interni tra le isole.



Dalla scorsa estate, inoltre, il vettore collega Torino al Senegal. La partenza dall'Italia è programmata per ogni martedì alle ore 16:55, con atterraggio a Gran Canaria alle 20:15. Il volo per il Senegal è previsto alle 23.35, con arrivo alle 02.05. Il volo di ritorno da Dakar decolla ogni martedì alle ore 03.05, per la coincidenza del volo dall'aeroporto delle isole Canarie verso Torino delle ore 11.00, con arrivo nella città italiana alle ore 16.00.



Inoltre, Binter continua a proporre la sua soluzione Discover, uno stopover che permette ai passeggeri di visitare due isole nello stesso viaggio, con un piccolo supplemento aggiuntivo. Al momento dell'acquisto, il cliente può scegliere se usufruire dell’opzione durante il viaggio di andata o di ritorno, con una sosta massima di sette giorni.



Il soggiorno può essere effettuato a Gran Canaria prima di raggiungere la destinazione finale in una qualsiasi delle isole dell'arcipelago ove è presente un aeroporto.