Voli più accessibili per i passeggeri con disabilità: nasce One Click Away

09:16

Si chiama One Click Away l’operazione messa a punto congiuntamente da Enac, Iata, Ita Airways, Air Dolomiti e Neos che diventa operativa da oggi, 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

“Per la prima volta è stato realizzato un network – si legge in una nota - costituito da istituzioni, compagnie aeree nazionali e associazioni del settore (Fish, Fiaba, Fand, Anglat e Assofly), con l’obiettivo comune di abbattere le barriere e rendere agevole e completamente accessibile il viaggio aereo a tutti i passeggeri, indistintamente, nessuno escluso”.



I tre vettori hanno creato sui rispettivi siti web percorsi immediati dedicati all’assistenza dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità per permettere un accesso diretto e univoco, alle informazioni sull’organizzazione del viaggio aereo e relative ai propri diritti. “Il progetto - dichiara il presidente Enac Pierluigi Di Palma - si inserisce nella più ampia strategia di Enac che punta a semplificare l’esperienza di volo per i passeggeri diversamente abili e a mobilità ridotta. Poter volare e spostarsi in un modo globalizzato, secondo la nostra mission, deve essere un diritto di tutti”.