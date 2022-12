Wizz Air: al via il primo volo su Napoli da Abu Dhabi

08:00

Salgono a tre i collegamenti sull’Italia verso Abu Dhabi operati da Wizz Air. Ieri è infatti decollato il primo volo da Napoli, che va ad unirsi a quelli già attivi su Bari e Catania. Una new entry che apre sempre di più le porte dei Paesi del Golfo al Sud Italia, dove si appresta ad aumentare i propri impegni anche flydubai.

Si tratta di un volo con frequenza bisettimanale che va ad incrementare ulteriormente l’impegno sulla base partenopea del vettore, dove effettua 26 rotte in totale verso 15 Paesi. “Per Wizz Air, che si impegna ogni giorno per offrire sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo ai passeggeri italiani – sottolinea il corporate communications manager Daria Sergeeva -, si tratta di un grande traguardo. La compagnia si conferma agile, aperta a cogliere le opportunità del mercato e risponde rapidamente ai cambiamenti della domanda per servire meglio i suoi clienti”.