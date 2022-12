10:56

Saranno 27 le rotte in programmazione per il prossimo orario estivo da parte di Aeroitalia sull’aeroporto di Milano Bergamo. La compagnia, come aveva anticipato nelle scorse settimane, mette il piede sull’acceleratore per incrementare l’offerta dei voli grazie all’ingresso in flotta dei nuovi aeromobili (il quarto è arrivato pochi giorni fa).

La rete

Dopo i voli già attivati su Roma Fiumicino, Catania e Bacau, a cui si aggiungerà Londra da giovedì, sul sistema di prenotazione della compagnia sono già in vendita i nuovi collegamenti. Per quanto riguarda le rotte nazionali sono previsti voli su Olbia, Alghero, Reggio Calabria, Lamezia Terme. Brindisi e Lampedusa. Numerose le rotte leisure in direzione Spagna e Grecia a cui si aggiungono anche voli su Tel Aviv, Rinas (Albania), Larnaca, Lublino e Bucarest.



Si conferma quindi l’intenzione della compagnia, annunciata durante la presentazione della nuova base, di fare di Milano Bergamo il fulcro della crescita della compagnia, che mantiene anche l’obiettivo di inserirsi nelle rotte a lungo raggio, in particolare verso il Sud America.