12:08

Wizz Air non molla la presa su Roma Fiumicino e per la programmazione estiva del prossimo anno farà un importante passo avanti, con il posizionamento sull’hub della Capitale di 9 aeromobili, 5 in più rispetto a ora.

Il nuovo passo avanti consentirà alla compagnia low cost di mettere in programmazione 66 destinazioni in totale, con 5 new entry assolute: Castellon, Lussemburgo, Baku, Abu Dhabi e Kuwait City. Inoltre verranno aumentate le frequenze su alcune rotte come Barcellna, Madrid, Valencia, Praga, Dortmund, Londra Gatwick, Tel Aviv e Yerevan.



Arrivano gli A321neo

“Con l'aggiunta di due nuovi aeromobili Airbus A321neo e il lancio di cinque nuove rotte da Roma verso l'Europa e il Medio Oriente, da oggi Wizz Air offrirà 800.000 posti in più, garantendo nuovi e più numerosi servizi a tariffa ridotta dalla capitale d'Italia – spiega Diarmuid O Conghaile , direttore generale di Wizz Air Malta -. Questa continua espansione rafforza ulteriormente la posizione di Wizz Air come terza compagnia aerea in Italia, che diventa il mercato in più rapida crescita nel network della compagnia”.