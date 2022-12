Ryanair: da aprile la nuova rotta estiva da Napoli a Memmingen

09:21

Decollerà a partire da aprile 2023 e sarà operata due volte la settimana la nuova rotta di Ryanair che collegherà la tedesca Memmingen Weeze con Napoli per tutta la prossima estate.

Una nuova tratta che, come spiega il country manager per l’Italia dle vettore, Mauro Bolla (nella foto), va ad arricchire l’operativo per l’estate 2023 “offrendo ai nostri clienti di Napoli ancora più scelta durante la pianificazione delle proprie vacanze”.



Memmingen è il principale centro commerciale e amministrativo della regione del Danubio ed si trova nel distretto governativo della Svevia in Baviera, al confine con il Land del Baden-Württemberg.



Sul sito di Ryanair c’è già la possibilità di prenotare il volo a tariffe di lancio.