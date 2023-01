Regno Unito, impennata nel costo dei voli

17:29

Un aumento mai visto prima per i prezzi dei biglietti aerei in Gran Bretagna. I dati dell'Office for National Statistics hanno segnalato un incremento delle tariffe pari al 44,1% a dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si tratta, come evidenzia travelmole.com si tratta del maggiore aumento anno su anno da quando, nel 1989, l'istituto di statistica della Corona ha inziiato a registrare i dati relativi ai prezzi dei biglietti aerei. Il mese precedente, a novembre, l'incremento si era fermato al 24,3% (sempre anno su anno).



Intanto le compagnie aeree che volano sul Regno Unito segnalano un andamento sostenuto della domanda, avvertendo che le tariffe più economiche si stanno rapidamente esaurendo. Anche Ryanair ha segnalato per la scorsa settimana livelli di prenotazione record, che riflettono una domanda molto forte.