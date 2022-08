Caro voli: New York la città più colpita dai rincari

17:24

I prezzi dei voli continuano a salire e soprattutto alcune destinazioni risultano particolarmente colpite dai rincari. A guadagnarsi il primo posto come città più costosa per chi si sposta in aereo è New York.

Questo è quanto stimato da TravelPerk, che mettendo insieme diversi fattori come la carenza di personale, l'aumento del carburante e la recessione ha evidenziato come siano proprio gli aeroporti più grandi a vedere le tariffe lievitare.



Come riporta Traveloffpaths, nel Q2 i prezzi dei biglietti sono complessivamente aumentati rispetto al Q1 del 2022, per esempio la rotta Parigi-New York ha segnato un +62%, mentre quella New York-Amsterdam si è attestata a un +36%. G. G.