10:41

Sono 39 le compagnie aeree nate nel 2022, la metà delle quali in Europa, dove ne sono state chiuse sette. A fare il conteggio la Iata, che segnala anche come siano quindici quelle scomparse lo scorso anno, aggiungendo che l’unica macroarea in cui siano stati chiusi più vettori di quelli aperti è stata il Nord America.

Tra le new entry l’americana Akasa Airlines e Canada Jetlines, in Europa Fly Atlantic con base a Belfast e Valletta Airlines a Malta, in Arabia Saudita Ria, in Africa Pan African Airlines, in Giappone Air Japan e in India Pradhaan Air Express, che si occupa del settore cargo.



La vitalità del settore, riporta Preferente, è tornata com’era prima della pandemia e ora è alimentata dall’abbondanza di aeromobili disponibili. A chiudere sono state 15 compagnie aeree, rispetto alle 53 del 2020 e alle 59 del 2019, quando non c'era pandemia.