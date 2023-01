Il B737 Max vince ancora: dopo il ritorno in pista è l'aereo più venduto di Boeing

11:19

Il B737 Max sembrava dover essere destinato ad andare nel dimenticatoio. Ma così non è stato. Al contrario, l'aeromobile finito sulle prime pagine dei giornali generalisti di tutto il mondo a causa di due incidenti ravvicinati, dopo il restyling si è nuovamente imposto come il più venduto dalla casa americana.

Come riporta preferente.com a dare la spinta agli ordini è stato il progressivo via libera al modello decretato dalle varie autorità dell'aviazione del mondo. L'ultimo semaforo verde è arrivcato poche settimane fa dalla Cina, a quattro anni dai due incidenti.



Parlando di cifre, il primato è indiscusso: dei 480 aerei consegnati da Boeing nel 2022, ben 374 sono 737 Max. Di questi, ben 53 sono andati alla sola Ryanair.



Le modifiche all'aereo dunque, dopo aver convinto le autorità, stanno facendo lo stesso anche con il mercato dell'aviazione. E il B737 Max è tornato in grande stile.