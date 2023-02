Vueling rilancia: oltre quaranta rotte sulla Penisola per l'estate 2023

12:35

Oltre trecento rotte a livello generale verso più di 100 destinazioni e il superamento di quota 40 direttrici in Italia. Sono questi i numeri di Vueling per la prossima programmazione estiva, con un ritorno ai numeri prepandemia accompagnato da una nuova impostazione fatta di riduzione della stagionalità, aumento dei viaggi e contenimenti dei costi dei biglietti.

I dettagli

Per la Penisola, il network prevede voli su 23 destinazioni in 8 Paesi diversi. In testa Fiumicino, collegata con 14 aeroporti in Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Gran Bretagna, Danimarca e Lampedusa per l’Italia. A seguire Firenze con 9 rotte e Malpensa con 4. Gli altri scali collegati saranno poi Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino e Venezia.



“Per progredire nello sviluppo e nel consolidamento della crescita operativa della compagnia aerea – si legge in una nota del vettore - e nel quadro del piano di trasformazione Vueling Transform, Vueling concentra la sua strategia su tre punti chiave: destagionalizzazione, aumento delle frequenze e digitalizzazione totale dell'offerta”.