08:07

Il dado è tratto. In comprensibile ritardo rispetto a quanto prospettato due tre anni or sono, considerati tutti gli effetti che sul trasporto aereo ha avuto la pandemia, ma in questo 2023 si può verosimilmente dire che il processo di consolidamento, di merger and acquisition vedrà il decollo. In Europa in particolare, come emerge dal servizio di apertura di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition, continente nel quale gli equilibri sono destinati a cambiare anche radicalmente, con ripercussioni anche sullo scacchiere mondiale.

L’avvio dell’operazione Ita-Lufthansa, con l’ingresso del gruppo tedesco nel capitale della compagnia italiana con il 40 per cento delle quote e la prospettiva di salire poi al 100 per cento (vedi il modello Brussels) è inevitabilmente destinato a creare un effetto a catena che potrebbe coinvolgere tutti i big del trasporto aereo del Vecchio Continente.



Che il processo fosse necessario e inevitabile era ormai noto da tempo, considerati anche i mutamenti che il settore ha attraversato negli ultimi anni, acuiti poi dal lungo stop pandemico.



