Due aeroporti italiani entrano nella classifica dei migliori scali al mondo secondo Aci World, l’Airports Council International, sulla base dei risultati del sondaggio “Airport Service Quality 2022”, il programma internazionale che ogni anno rileva il grado di soddisfazione dei passeggeri.

Roma Fiumicino consolida la sua importanza a livello internazionale: per il sesto anno consecutivo l’ACI ha assegnato al Leonardo Da Vinci il titolo di “Best airport over 40 milion passengers in Europe”. Lo scalo romano ha ottenuto nel 2022 quattro riconoscimenti sui 5 totali previsti. Roma Fiumicino è stato eletto: “Miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri“, “Aeroporto con il personale più dedicato”, “Aeroporto più gradevole” e “Aeroporto più pulito”.



Anche Bergamo Orio al Serio rientra fra i premiati da Aci World, inserendosi fra i migliori aeroporti europei per la categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri. L’Aeroporto Internazionale Il Caravaggio ha ricevuto anche due ulteriori riconoscimenti: quello per l’aeroporto più gradevole nella sua categoria e quello per lo scalo di più agevole uso in Europa.