GOL Linhas Aéreas si affida all’Intelligenza Artificiale di Sabre

17:29

L’Intelligenza Artificiale sale a bordo di GOL Linhas Aéreas. La compagnia aerea brasiliana ha adottato Sabre Ancillary IQ™, una soluzione basata sull’AI, progettata per aiutare a creare offerte personalizzate per i viaggiatori e a incrementare le opportunità di guadagno ancillare per i clienti del vettore.

Pubblicità

Lo strumento sviluppato da Sabre Corporation supporta le strategie di vendita al dettaglio delle compagnie aeree, prezzando dinamicamente i singoli accessori e consentendo la creazione di pacchetti di accessori. La soluzione utilizza l’apprendimento automatico per identificare i modelli di acquisto delle ancillary in tempo reale e ottimizzare i prezzi per aumentare la conversione e garantire che i viaggiatori possano prenotare facilmente l'esperienza che desiderano.



L’implementazione iniziale di Ancillary IQ con GOL si concentrerà sui posti a sedere, mentre altri accessori saranno disponibili nel corso dell’anno. “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio del settore - spiega in una nota Renzo Mello, direttore vendite canali di GOL Linhas Aéreas -. Avere Sabre come partner tecnologico chiave ci aiuta a mantenere il nostro impegno nei confronti dei clienti, continuando a far crescere la nostra attività. Adottando Sabre Ancillary IQ, saremo in grado di fornire ai passeggeri le loro scelte preferite durante il processo di prenotazione attraverso i canali, in modo che possano creare le esperienze uniche che desiderano”.