Lufthansa aumenta l’offerta sull’India con 56 collegamenti a settimana

11:39

Anche Lufthansa mette l’India nel mirino. Sul Paese cresce l’attenzione da parte delle principali compagnie aeree internazionali e il gruppo tedesco rilancia portando la programmazione estiva ai livelli pre covid, con una domanda forte in particolare da Germania e Svizzera.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, tra Lufthansa e Swiss sono in programma 56 collegamenti alla settimana, che diventa così l’operativo più importante tra India ed Europa. Tra gli obiettivi del vettore tedesco c’è inoltre anche la ripresa dei voli verso due destinazioni in particolare: da una parte Hyderabad e dall’altra allargare i voli su Bengaluru anche da altri scali della Germania.



Tra le opzioni possibili per il futuro anche il ritorno dell’A380, anche se al momento nessun piano preciso è stato ancora definito.