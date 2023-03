Lufthansa Group: utile operativo da 1,5 miliardi di euro nel 2022

09:49

"Lufthansa è tornata. In un solo anno, abbiamo raggiunto una situazione finanziaria senza precedenti. Con un utile operativo di 1,5 miliardi di euro, il Gruppo Lufthansa ha ottenuto un risultato nettamente migliore del previsto". Massima soddisfazione per i risultati del Gruppo Lufthansa da parte del ceo Carsten Spohr. Un bilancio che arriva all'indomani del maxiordine di aerei per il lungo raggio e che testimonia lo stato di salute dei conti del colosso tedesco.

I risultati del Bilancio 2022 derivano da un ritorno al business forte, con il superamento nuovamente dei 100 milioni di passeggeri e il raggiungimento di un fatturato da 33 miliardi di euro, il doppio rispetto allo scorso anno. A livello di margini l’utile netto si attesta si attesta a quota 791 milioni di euro.



"Il Gruppo Lufthansa è già numero uno in Europa e numero quattro nel mondo – ha concluso Spohr -. Per i nostri ospiti e i nostri dipendenti, vogliamo continuare a crescere, plasmare il futuro ed espandere il nostro mercato posizione".