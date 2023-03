Emirates amplia la flotta della Flight Training Academy

21:00

Emirates amplia la flotta dell'Emirates Flight Training Academy (Efta), l'accademia per l'addestramento dei piloti.

In arrivo 3 bimotori DA42-VI e relativo simulatore di volo di Diamond Aircraft Industries, per un accordo complessivo del valore di 4 milioni di euro.



Il capitano Abdulla Al Hammadi, vicepresidente della Emirates Flight Training Academy, spiega: "La nostra nuova flotta di Diamond Aircraft ci aiuta a progettare un programma Mep ponte per i cadetti, che possono acquisire maggiore esperienza di volo mentre passano da un monomotore a un aereo a reazione leggero. Rafforza la nostra offerta e la rende più unica, completa e solida. I nostri cadetti ne trarranno enormi benefici, poiché potranno fare esperienza su tre diversi tipi di velivoli, ancor prima di ottenere la licenza. La nuova flotta ci aiuta anche ad andare oltre nel rispetto delle nuove linee guida GCAA. Il DA42-VI è affidabile, ecologico ed è una piattaforma pratica per l'addestramento Mep. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta".