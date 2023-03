Ita Airways: il bilancio del 2022 si chiude in rosso per 486 milioni di euro

09:55

Oltre un miliardo e mezzo di ricavi, Ebitda negativo per 338 milioni di euro e perdita netta per 486 milioni di euro. Sono questi i principali indicatori del bilancio 2022 di Ita Airways, approvato ieri dal consiglio di amministrazione della compagnia.

“Il risultato dell’esercizio risulta coerente con la fase di “start -up” della società – si legge in una nota dell’azienda - in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia Covid. Inoltre, i risultati dell’esercizio 2022 sono stati significativamente impattati dall’aggravio del costo del carburante successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino, unitamente al rilevante deterioramento del tasso di cambio eur/usd, i cui impatti sono stati solo parzialmente tradotti in aumento dei ricavi e mitigati da un’attenta ed oculata gestione operativa, nonché da un’estrema attenzione al controllo dei costi”.



I nuemri operativi

A livello operativo la compagnia ha effettuato 97mila voli per un totale di oltre 10 milioni di passeggeri. Numeri destinati a salire sensibillmente nell’esercizio in corso sia per la ripresa del mercato sia per l’aumento dell’offerta del vettore in concomitanza con l’arrivo dei nuovi aerei per la flotta. Trend che dovrebbe consentire di arrivare a un miglioramento delle entrate oltre che del risultato operativo.