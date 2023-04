16:22

"Una chiara impronta low cost, questioni ancora in sospeso sulla continuità territoriale, l’ingresso su entrambe le isole di Aeroitalia come principale novità dell’estate. Ma soprattutto in generale un operativo voli che, per Sicilia e Sardegna, rappresenta una grande opportunità, nonostante rimanga aperta la grande ferita dei costi dei biglietti aerei sui collegamenti domestici. Le due isole maggiori della Penisola si apprestano ad affrontare un’alta stagione dalle grandi aspettative, sia per quanto riguarda i flussi domestici sia per l’incoming, ormai motore fondamentale dell’industria turistica delle due regioni. E ad alimentare questo mercato sono sempre più indispensabili i collegamenti aerei, siano essi low cost oppure operati dalle major..." (continua sulla Digital edition di TTG Magazine)