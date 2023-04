Calhoun, Boeing: “Investiamo per crescere”

12:42

Nel primo trimestre dell’anno Boeing registra un fatturato di 17,9 miliardi di dollari. "Abbiamo realizzato un primo trimestre solido e siamo concentrati sulla stabilità per i nostri clienti - ha dichiarato Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing -. Stiamo superando le recenti interruzioni della catena di approvvigionamento, ma rimaniamo fiduciosi negli obiettivi che ci siamo prefissati per quest'anno e per il lungo termine. La domanda è forte in tutti i nostri mercati chiave e stiamo aumentando gli investimenti per far progredire i nostri programmi di sviluppo e innovare le capacità strategiche per i nostri clienti e per il nostro futuro".

Per quanto riguarda il programma 737, all'inizio del mese il fornitore della fusoliera del programma ha comunicato a Boeing che è stato utilizzato un processo di produzione non standard per due raccordi del 787. Non si tratta di un problema di sicurezza di volo e la flotta in servizio può continuare a operare in sicurezza. Anche se le consegne e la produzione a breve termine e la produzione saranno influenzate dall'esecuzione delle necessarie ispezioni e rilavorazioni, il programma prevede, per quest’anno, la consegna di 400-450 aerei.



Per quanto riguarda la produzione, il programma generale dei fornitori rimane invariato e prevede aumenti del tasso di produzione, che si tradurranno in un aumento dei livelli di inventario. L'azienda prevede, nei prossimi mesi, la produzione dell'assemblaggio finale che aumenterà a 38 unità al mese nel corso dell'anno e a 50 unità al mese nel periodo 2025/2026.

Il programma 787 sta producendo tre esemplari al mese e prevede di aumentare la produzione a cinque al mese alla fine del 2023 e a 10 al mese nel periodo 2025/2026.



Nel corso del trimestre, Commercial Airplanes ha ottenuto ordini per 107 unità. Sempre nel corso del trimestre, la società ha ottenuto commesse da Air India per 190 737Max, 20 787 e 10 777X e da Riyadh Air e Saudi Arabian Airlines per 121 aeroplani 737. Commercial Airplanes ha consegnato 130 aerei nel corso del trimestre e il portafoglio ordini comprende oltre 4.500 aeroplani per un valore di 334 miliardi di dollari.