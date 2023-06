Delta: nel futuro sviluppo di voli e partnership in Africa

09:21

Delta mette l’Africa nel mirino. La compagni aerea statunitense sta sperimentando un forte incremento della domanda, sia business sia leisure, verso la destinazione, sia con i voli diretti sul Sudafrica, Kenya e Dar el Salaam via Zanzibar sia in connessione con i partner Air France-Klm e Virgin.

Ma nell’area il traffico sta progressivamente aumentando, con diverse aree ormai già a livelli superiori al 2019, e le previsioni Iata dicono che questo trend non è destinato a rallentare. Proprio per questo motivo, si legge su Simpleflying, il vettore è ora alla ricerca di nuove partnership nel Continente, ma non è escluso anche un aumento dei voli diretti.



“Gli Stati Uniti sono di vitale importanza, ma sono un mercato maturo, quindi bisogna guardare alle destinazioni internazionali – ha spiegato il director of sales, Africa, Middle East & Indian Sub-Continent Jimmy Eichelgruen -. Quindi abbiamo un mercato molto maturo, e poi c'è l'Europa, per esempio, che è matura, poi si guardano i dati Iata, quella che sembra un'area in crescita, l'Africa”.