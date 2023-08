L’Europa pensa a una tassa sui viaggi in aereo

14:19

Dopo la Francia e i Paesi Bassi, anche il Belgio è pronto a proporre l’introduzione di una tassa europea sull’aviazione commerciale. La nuova tassazione potrebbe prevedere prelievi sul carburante degli aerei che attualmente è esente, o l’imposizione dell’Iva sui biglietti.

La discussione su questo tema è prevista a livello europeo nei prossimi giorni durante la riunione del Consiglio dei ministri dell'Ambiente. In una comunicazione distribuita ai colleghi membri dell'UE, la delegazione belga sostiene l'attuazione di un "quadro tariffario giusto ed equo per il trasporto aereo in considerazione del suo impatto ambientale".



Tuttavia, intraprendere tali misure in maniera unilaterale pone sfide a causa delle pressioni competitive dei Paesi vicini, che possono servire come basi per le compagnie aeree a basso costo.