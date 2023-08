08:35

Quali sono state le compagnie aeree che hanno messo a segno le migliori performance nel 2022 in rapporto al 2021? A porre l’accento su questo aspetto è Allianz, che in collaborazione con IdeaWorksCompany ha diffuso i dati del Big Book of Travel Data 2023.

I vettori entrati nella top 10 in termini di crescita dei ricavi globali per il 2022 sono, in ordine, Hong Kong Express, Ita Airways, Play, Breeze Airways, Gruppo AirAsia Aviation, Thai Airways International, Starlux, jet2.com, easyJet, GruppoTui.

Asia in vetta

Sempre secondo il rapporto riportato da Travelpulse, quando i dati vengono ordinati in base alla percentuale di aumento del traffico tra il 2021 e il 2022 le compagnie aeree che rientrano nella top 10 sono ancora principalmente quelle con sede in Asia. In questo caso, troviamo infatti Hong Kong Express, SriLankan Airlines, China Airlines, Starlux, Play, Ita Airways, Gruppo Eva Air, Malaysia Airlines, Thai Airways International, AirAsia Aviation Group.



L'exploit europeo

Il rapporto esamina poi l’andamento del settore aereo per regione in termini di aumento delle entrate. In quest’ambito, la ripresa più significativa sembra essere quella avvenuta in Europa. “Nel settore aereo, l’Europa ha aperto la strada della ripresa, con un aumento dei ricavi anno su anno superiore al 154%” si legge nel rapporto.

A seguire, si segnalano gli aumenti dei ricavi in Medio Oriente e Africa (+ 73,5%); America Latina (+70,7%); Asia e Pacifico meridionale (+69,9%); Stati Uniti e Canada (+73,6%).

“Si tratta di un risultato sorprendente per l’Europa, che ha subito gli effetti dell’invasione dell’Ucraina e delle pressioni economiche create dall’aumento dei costi del carburante”.



Cina, la grande assente

D’altro canto, la Cina nel 2022 ha sofferto pesantemente degli effetti residui dell’emergenza Covid. Nel 2022, i quattro maggiori gruppi di vettori cinesi hanno registrato importanti diminuzioni di traffico. China Southern Group ha registrato una flessione del 13,8%; China Eastern Group dell'11,9%; Air China del 10,3%; Hainan Airlines Holding del 6,3%.



Le alleanze aeree mondiali, nel frattempo, hanno guadagnato quote di mercato aggiungendo 422 milioni di passeggeri ai numeri del 2021.Si stima che Oneworld, SkyTeam e Star catturino ora il 46% dei passeggeri globali rispetto al 41% del 2021.



Effetto low cost

Anche le compagnie aeree low cost hanno continuato a guadagnare quote di mercato e hanno, trasportando il 31,3% dei passeggeri mondiali. E’ Ryanair a guidare la classifica, con 168,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2022, seguita da Indigo, a quota 85,3 milioni di passeggeri.