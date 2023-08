Sardegna, passeggeri record a Ferragosto

12:03

Traffico record sulla Sardegna nella settimana di Ferragosto. I dati di porti e aeroporti confermano il buon trend avviato lo scorso luglio.

Come riporta unionesarda.it dal 12 al 20 agosto il traffico aereo complessivo dei tre aeroporti sadi è stato di 458.497 passeggeri; nello stesso periodo del 2022 era stato di 442.528 mentre nel 2019 era di 433.093.



Per i porti, il numero totale di pax è stato di 432.040; nello stesso periodo del 2022, il dato era stato pari a 424.876 passeggeri.



In totale dunque si parla di 890.537 passeggeri, contro gli 867.404 del 2022.