Trenitalia: oltre 39 milioni di passeggeri ad agosto

15:33

Oltre 35 milioni di persone hanno viaggiato con Trenitalia. Lo comunica il Gruppo Fs attraverso una nota in cui sottolinea un aumento in doppia cifra, +15%, rispetto ad agosto 2022.



Dei 35 milioni, circa 9 milioni di passeggeri si sono concentrati nei fine settimana.

Molto ampia la ‘quota giovane’ che ha viaggiato sui treni del vettore ferroviario. Nel dettaglio, 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, secondo le stime del Gruppo Fs, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.



Per quanto riguarda i grandi centri urbani, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna sono state le destinazioni con il maggior numero di viaggiatori. Al Sud vincono le pugliesi Bari e Lecce.