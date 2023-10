Flexible Autos introduce i servizi di trasferimento nell'offerta

16:28

Arriva il servizio trasferimenti nella gamma di proposte di Flexible Autos, la piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del B2B espande la sua gamma di prodotti e servizi.

Pubblicità

Il servizio ha preso il via da questo mese e consente ora di prenotare i servizi di trasferimento tra aeroporto e hotel e viceversa insieme a trasferimenti point to point con possibilità di scegliere il percorso da parte del cliente.



"Continuiamo ad ampliare i servizi e le necessità del mercato B2B - commenta Alessandro Patacchiola, m.d. Flexible Autos – Da oggi le agenzie sono in grado di andare incontro a tutte le esigenze del cliente grazie alla novità dedicata ai trasferimenti che si va ad aggiungere al noleggio auto, scooter, camper e furgoni. Il nostro punta di forza è proporre al trade una gamma di prodotti completa all’interno di un’unica piattaforma sempre più tecnologica ed intuitiva, intendiamo rappresentare il broker di riferimento per tutte le richieste che riguardano gli spostamenti su ruota, in esclusiva per il mercato B2B”.