Volotea decolla da Napoli per Spalato

16:34

Nuova rotta su Napoli per Volotea. A pochi giorni dal lancio dei collegamenti tra lo scalo partenopeo e quelli di Atene e Lione, la low cost annuncia che dal 31 maggio collegherà Napoli con Spalato, in Croazia.

Come si legge in una nota, sono previste due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì; con la new entry salgono a 23 le mete collegate al Capodichino, di cui 7 domestiche e 16 internazionali.



Nel dettaglio come riportato da una nota del vettore, sarà possibile volare da Napoli verso Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia. Sul fronte internazionale, sono 9 le mete collegate sulla Grecia: Atene (novità 2024), Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante; 4 invece quelle in Francia (Lione, novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux). E ancora, Bilbao in Spagna, Aalborg in Danimarca e, appunto, Spalato in Croazia.