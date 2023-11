Finnair aumenta i voli per il Giappone, torna quello su Nagoya

16:55

Finnair torna a volare a Nagoya, in Giappone. Il vettore opererà, a partire dal 30 maggio 2024, due frequenze settimanali per questa destinazione, su cui volava prima della pandemia. “Operiamo già voli per Tokyo Haneda e Narita e per Osaka - sostiene afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore - e nella stagione estiva 2024 offriremo un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone”.

Novità invernali

Nella stagione invernale 2024 Finnair inizierà poi a programmare voli verso tre delle sue precedenti destinazioni charter: saranno operate due frequenze settimanali per Faro, in Portogallo, e per Lanzarote e Fuerteventura nelle Canarie. La compagnia inizierà inoltre a utilizzare aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: saranno introdotte tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con l’A330, mentre i voli per Las Palmas saranno operati con l'A350.



La prossima stagione invernale vedrà inoltre l’aggiunta di ulteriori voli verso Gran Bretagna e Irlanda: Manchester, con cinque frequenze settimanali aggiuntive, Dublino ed Edimburgo con due frequenze settimanali in più. Tutti questi voli saranno in connessione con i collegamenti di Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone. In Islanda, infine, saranno aggiunte tre frequenze settimanali per Reykjavik.