Turkish apre un nuovo volo verso Detroit, 13° destinazione negli Usa

10:36

Un nuovo volo verso gli Usa per Turkish Airlines, che ieri ha aperto la sua 13 destinazione verso gli Stati Uniti con il collegamento fra Istanbul e Detroit.

Fino al 25 dicembre, il volo Istanbul-Detroit sarà operato 3 giorni alla settimana, mentre dopo Natale i collegamenti verso l’aeroporto Detroit Wayne County aumenteranno a 4 a settimana, Con l'aggiunta dei voli per Detroit, Turkish Airlines ha ampliato la propria rete a 345 destinazioni.



“Abbiamo avvicinato due grandi città, Istanbul e Detroit, avviando questo volo diretto - ha detto Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish -. Siamo entusiasti di collegare Istanbul e Detroit, creando opportunità di viaggio, affari ed esplorazione culturale”.