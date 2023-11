10:25

Il governo Meloni è pronto a inviare, la prossima settimana, una notifica alla Commissione europea sul dossier Ita-Lufthansa. A dirlo la stessa premier, rispondendo a una domanda dei giornalisti durante il vertice bilaterale a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz.

“Avendo risolto un problema che da tempo l’Europa chiede di risolvere - ha sottolineato Meloni, come riportato da Avvenire - auspichiamo una risposta immediata. Abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme”.



Le ha fatto eco Scholz, aggiungendo che “la collaborazione è buona e ci auguriamo un procedimento veloce, giusto ed equo” da parte di Bruxelles. L’operazione prevede nella prima fase l’ingresso del vettore tedesco nel capitale di Ita con il 41% delle quote e un investimento di 325 milioni di euro. Dopo il 2025, invece, arriverà l’investimento da 450 milioni per il controllo di Ita da parte dei tedeschi. Il via libera della Commissione europea era atteso per ottobre.