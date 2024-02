Ita Airways, tariffe agevolate per le coppie in viaggio a San Valentino

19:30

Ita Airways fa volare gli innamorati. La compagnia aerea lancia una speciale agevolazione per chi viaggerà in coppia in occasione della festa di San Valentino.

Dal 12 al 14 febbraio sarà infatti possibile acquistare i voli del vettore usufruendo di una riduzione fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti.



Per beneficiare dell’agevolazione - valida per un viaggio di almeno due persone - basterà inserire il codice ‘SANVA2024’ in fase d’acquisto.



A supporto dell’iniziativa il vettore ha in programma una campagna pubblicitaria ad hoc, che dal 12 al 14 febbraio sarà online sul sito e sui canali social del vettore.