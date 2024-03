Belmond sull’Italia, la nuova Costa Smeralda e le altre idee

11:52

I progetti futuri, i grandi lavori di ristrutturazione in corso e il Romazzino, l’angolo di Costa Smeralda che da quest’estate aprirà sotto le bandiere di Belmond e che è atteso da tutto il mondo del turismo per vedere come sarà il mito interpretato attraverso gli occhi del brand di casa LVHM.

“Porteremo la qualità di Belmond in Sardegna – dice Christian Boyens, vice president & divisional leader Southern Europe del marchio, che è ben cosciente di avere fra le mani un pezzo importantissimo della storia dell’accoglienza italiana -. Sappiamo bene che il Romazzino ha una storia, una tradizione e una specificità nell’immaginario collettivo. Per quest’anno lavoreremo sulle aree esterne: ricollochiamo il beach club e lo eleviamo come signature Belmond e sistemiamo l’area intorno alla piscina”.



Un ingresso, insomma, in punta di piedi, con il grande rispetto che quell’angolo d’Italia merita.



“Per quanto riguarda le altre strutture italiane – continua Boyens – il Castello di Casole in Toscana riaprirà con il 50% cento delle camere rinnovate, così come lo Splendido Mare a Portofino, che ridurrà anche il numero delle stanze, ingrandendole”.



Grande spinta avrà anche il food & beverage, sul quale Belmond sta investendo molto, mentre per quanto riguarda le nuove strutture, c’è attesa per la nuova location sul Lago di Como. C. P.