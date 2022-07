08:03

Otto Arene per ospitare dibattiti, formazione e convegni, per analizzare il presente e anticipare le tendenze future. Sono questi gli spazi che quest’anno saranno il palcoscenico degli eventi di Think Future in diverse parti dei padiglioni di Rimini Fiera per TTG, SIA e SUN.

Si parte dalla Main Arena, nella rotonda davanti all'ingresso centrale; trasversale alle tre manifestazioni, è lo spazio riservato agli appuntamenti istituzionali e ai confronti tra esperti sui temi caldi del momento.



Tre gli spazi dedicati nello specifico a TTG Travel Experience, dove si tratteranno temi quali Metaverso, criptovalute, innovazione digitale, incoming, outgoing, nuove tendenze di consumo del viaggio, ma anche studi previsionali di settore e approfondimenti sulle figure professionali emergenti. Con il consueto spazio dedicato ai libri di viaggio raccontati dagli autori.



Due le arene in cui, invece, si parlerà di design, intelligenza artificiale, progettualità in ottica ecosostenibile, web marketing per l'Hôtellerie e la Ristorazione, tutti temi caldi di SIA Hospitality Design.



Verrà inoltre ampliato lo spazio di discussione dedicato all'Outdoor nella Camping Arena, con confronti e approfondimenti per i professionisti della vacanza all'aria aperta.



Chiude lo spazio dedicato a SUN, con una vetrina delle principali novità riguardanti il mondo balneare.