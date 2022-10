TTG, l’anno ‘Unbound’

08:17

Il conto alla rovescia è terminato e le porte della Fiera di Rimini si preparano ad accogliere anche quest’anno gli attori dell’industria del turismo per l’edizione 2022 di TTG Travel Experience. Dal 12 al 14 ottobre insieme a SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style e Superfaces l’appuntamento b2b organizzato da Italian Exhibition Group traccerà la rotta per un settore in completa trasformazione, dopo i due anni più difficili di sempre e con nuove sfide davanti.

Le tematiche

Un’edizione che avrà come tema portante ‘Unbound’, senza confini, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Leit motiv che farà da sottofondo al panel Think Future, che si dislocherà nelle sette arene presenti nei padiglioni.



TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA FIERA SUL NUOVO NUMERO DI TTG MAGAZINE, SFOGLIABILE ONLINE NELLA DIGITAL EDITION