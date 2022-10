08:35

Il countdown è terminato. Prende il via oggi la 59esima edizione di TTG Travel Experience, assieme al 71° SIA Hospitality Design, al 40° SUN Beach&Outdoor Style e a Superfaces. Quest’edizione - al centro dell'edizione quotidiana di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition - vedrà nei padiglioni di Rimini Fiera tutte le 20 regioni italiane, oltre 50 destinazioni straniere, 2.200 brand espositori, 1.000 buyer internazionali e oltre 200 eventi.

I tre saloni di IEG saranno inaugurati ufficialmente alle 12 nella Main Arena con il talk ‘La svolta Unbound del turismo: progetti d’impresa per viaggiatori con nuove sensibilità’, moderato da Camila Raznovich, conduttrice televisiva di ‘Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo’.



Interverranno Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Andrea Corsini, assessore al Turismo della regione Emilia Romagna, Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Pierluigi De Palma, presidente Enac, Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Roberta Garibaldi, amministratore delegato Enit.



Il tema portante

‘Unbound’ è il tema conduttore dei tre saloni, che racconta una nuova attitudine per il viaggio e nell’accoglienza. Gli oltre 200 eventi con più di 250 speaker che caratterizzeranno il TTG 2022 sono distribuiti in sette arene e per tre giorni spazieranno dalle tecnologie digitali come Metaverso e NFT, alla sostenibilità e inclusività.



Sull’edizione di TTG Magazine, in distribuzione nei padiglioni della fiera, l'agenda completa con gli appuntamenti principali e i personaggi della tre giorni.



IL SERVIZIO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION, A QUESTO LINK