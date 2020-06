Svizzera, a Zurigo tariffe ridotte negli hotel per i turisti italiani

08:00

La riapertura dei confini tra Svizzera e Italia è attesa per il 15 giugno e per l'occasione Zurigo Turismo gioca d'anticipo lanciando una promozione per i viaggiatori italiani. La città elvetica, dove dal 6 giugno hanno riaperto hotel, negozi e strutture per il tempo libero, tra cui le spiagge del lago, aderisce all'etichetta 'Clean&Safe' lanciata in tutto il Paese per garantire un'attenzione particolare a pulizia e sicurezza e declinata per alloggi, gastronomia, wellness&spa, trasporti pubblici, seminari e congressi.

A partire dal 12 giugno e per i sei weekend successivi, sulla pagina zuerich.com/reopening saranno prenotabili una serie di offerte per soggiorni in oltre 70 strutture alberghiere, in camera doppia con colazione a tariffe scontate e la Zurich Card a un prezzo ribassato del 20 per cento. O. D.