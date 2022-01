La Danimarca verso il trasporto aereo green

di Gaia Guarino

17:26

Obiettivo 2030. La Danimarca guarda al futuro con un modo di volare sostenibile, puntando a un'aviazione green grazie all'azzeramento dei combustibili fossili per i propri voli nazionali.

Sono queste le parole di Mette Frederiksen, primo ministro danese, che suonano quasi come dei buoni propositi per il nuovo anno. Sebbene la strategia per raggiungere questo traguardo debba ancora essere messa a punto, il settore del trasporto aereo è già all'opera con una serie di iniziative mirate.



Scandinavian Airlines, compagnia di bandiera di Danimarca, Svezia a Norvegia, ha recentemente avviato una partnership con Airbus per avere presto degli aeromobili ecologici ed esplorare nuove fonti di biocarburante.



"I nostri maggiori investimenti sono destinati ad aerei più moderni ed efficienti in termini di energia", ha fatto sapere il vettore in una nota ufficiale. Come riporta simpleflying.com, Sas e Airbus hanno inoltre siglato una dichiarazione di intenti per approfondire gli studi sullo sviluppo di aeromobili elettrici.





Gaia Guarino